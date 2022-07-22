Минобороны Японии допустило возможность проведения десантной операции Китая на Тайване Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Японии допустило возможность проведения Китаем полномасштабной операции по высадке на Тайване. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 22 июля, ежегодном докладе военного ведомства «Белая книга».

«Невозможно отрицать вероятность проведения Китаем комплексной десантной операции с применением средств радиоэлектронной борьбы и осуществлением кибератак. Поэтому уровень угрозы для Тайваня оценивается как крайне высокий», - говорится в документе японского министерства.

В ведомстве также отметили, что центр тяжести в вопросе о военной мощи Китая и Тайваня смещен в сторону Пекина, а каждый год «этот разрыв только увеличивается». Также отмечается важность стабильной ситуации вокруг Тайваня для обеспечения безопасности самой Японии.

Напомним, накануне появилась информация, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, который Китай рассматривает как свою неотъемлемую территорию.