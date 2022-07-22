Российские военные за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки HIMARS на Украине

Российские военные за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве обороны РФ в пятницу, 22 июля, заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации за 15 дней при помощи своего высокоточного оружия уничтожили четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из Соединенных Штатов.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», - говорится в заявлении, сделанном в военном ведомстве.

По данным министерства, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS были ликвидированы в районе Малотарановки, еще одна установка и транспортно-заряжающая машина были уничтожены в районе Красноармейска, а последняя уничтоженная пусковая установка была расположен на восточной окраине Константиновки. Уточняется, что все это было на территории Донецкой Народной Республике (ДНР).