Порт Роттердама приостановил контейнерные перевозки в Россию

Порт Роттердама в пятницу, 22 июля, заявил о приостановке контейнерных перевозок в Россию и из нее.

«Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте порта.

Уточняется, что в последние месяцы в ожидании санкций Европейского союза по углю и нефти импорт российского угля, сырой нефти и нефтепродуктов был сокращен, в результате компании все чаще импортируют из других стран.

Напомним, накануне постпреды стран - членов Европейского союза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на золото из России. Кроме того, новые ограничительные меры касаются экспортного контроля, а также расширится «черный список», в который попали более 50 новых физических и юридических лиц, «в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов».