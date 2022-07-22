Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса Фото: Роскосмос.

Госкорпорация «Роскосмоса» показал, как выглядят месторождения «Северного потока» из космоса.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

«Мы же публикуем спутниковые снимки месторождений традиционной энергетики и напоминаем партнерам: зима близко», - говорится в сообщении, которое сопровождало фотографии госкорпорации в Telegram-канале.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

В госкорпорации напомнили, что днем ранее, в четверг, 21 июля, газопровод «Северный поток», который приостановил поставки газа 11 июля этого года, возобновил свою работу после ремонта.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

«Поставки были остановлены 11 июля - для планового ежегодного обслуживания. Прокачка началась в соответствии с графиком», - отметили в том же сообщении.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

«Роскосмос» также напомнил о визите президента России Владимира Путина в Тегеране, где он «с иронией прокомментировал энергетическую политику европейских стран». «Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», - сказал тогда российский лидер.