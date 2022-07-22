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В мире22 июля 2022 9:29

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

Госкорпорация напомнила, что зима близко
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

Фото: Роскосмос.

Госкорпорация «Роскосмоса» показал, как выглядят месторождения «Северного потока» из космоса.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

«Мы же публикуем спутниковые снимки месторождений традиционной энергетики и напоминаем партнерам: зима близко», - говорится в сообщении, которое сопровождало фотографии госкорпорации в Telegram-канале.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

В госкорпорации напомнили, что днем ранее, в четверг, 21 июля, газопровод «Северный поток», который приостановил поставки газа 11 июля этого года, возобновил свою работу после ремонта.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

«Поставки были остановлены 11 июля - для планового ежегодного обслуживания. Прокачка началась в соответствии с графиком», - отметили в том же сообщении.

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

Роскосмос показал, как выглядят месторождения "Северного потока" из космоса

«Роскосмос» также напомнил о визите президента России Владимира Путина в Тегеране, где он «с иронией прокомментировал энергетическую политику европейских стран». «Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», - сказал тогда российский лидер.