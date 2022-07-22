Путин поручил сделать ставку по льготной ипотеке меньше 7%

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин дал поручение сделать ставку по льготной ипотеке меньше 7%. Об этом говорится в перечне указаний главы государства по итогам ПМЭФ, опубликованном на официальном сайте Кремля.

- Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7 процентов годовых в течение всего срока кредитования, — гласит текст документа.

Поручение должно быть выполнено до 25 июля 2022 года. Ответственным назначен российский премьер Михаил Мишустин.

Напомним, ранее Мишустин заявил о подписании постановления об увеличении размера кредита в рамках программы льготной ипотеки для IT-специалистов. В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций глава российского правительства напомнил, что ранее по инициативе президента России была снижена ставка льготной ипотеки до 7%, а также повышен предельный объем кредита с использованием льготного займа до 30 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, до 15 млн рублей - в остальных российских регионах. Мишустин сообщил, что этим же документом были скорректированы требования по зарплате IT-специалистов, которая должна быть от 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога в городах-миллионниках и от 100 тысяч рублей - в остальных населенных пунктах страны.