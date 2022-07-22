Путин поручил декриминализировать некоторые нарушения в сфере бизнеса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны вместе с Верховным Судом РФ полностью или частично декриминализировать некоторые нарушения в сфере бизнеса. Это следует из перечня поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, который был опубликован в пятницу, 22 июля, на сайте Кремля.

Согласно представленному перечню поручений, правительство должно обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательства, в том числе связанных с отсутствием лицензии, регистрации, или же аккредитации, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде тюремного заключения.

Кабмин также должен рассмотреть вопросы по увеличению порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба, а также иных размерных признаков для экономических преступлений. Среди прочего речь идет о размерах неуплаченных обязательных платежей, в том числе таможенных.

Доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года. Ответственными за выполнение данного поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.