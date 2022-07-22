Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 22 июля, прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну.

Как передает телеканал Haberturk, от Турции и России соглашение будут подписывать главы военных ведомств этих стран. Тем временем телеканал TRT сообщает, что от Украины данный документ подпишет министр инфраструктуры, который возглавлял украинскую делегацию в Стамбуле.

Напомним, ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины, а также делегации Организации Объединенных Наций (ООН) по урегулированию зернового вопроса. Подводя итоги встречи, турецкий министр обороны Хулуси Акар сказал о достижении договоренностей по созданию координационного центра в Стамбуле, а также сообщил, что на текущей неделе украинская и российская делегации снова должны встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

Как писал сайт kp.ru, позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН, а план Организации Объединенных Наций начнет действовать в скором времени.