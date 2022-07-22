31 новый стратегический проект реализуют в Чувашии в 2023 году

Глава Чувашии Олег Николаев и заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов обсудили Стратегию ведомства на 2021-2026 годы.

Олег Николаев подчеркнул, что в Чувашии запущено более 200 проектов программы «Эффективный регион», и республика в этом году стала лидером «Клуба бережливых губернаторов». «Нам выпала честь, чтобы эту тему начать и задать высокие стандарты, внести максимальный эффект. Важно, чтобы «Клуб бережливых губернаторов» вырабатывал новые подходы, которые в результате обогащали бы каждого», – добавил Глава.

Дмитрий Краснов сообщил, что будет создан единый портал по обмену лучшими практиками по реализации проектов регионального и муниципального уровня.

Минэкономразвития Чувашии предстоит осуществить трансформацию государственного управления за счет масштабного внедрения цифровых технологий и принципа «бережливого управления», обеспечивающих повышение качества и оперативности предоставления услуг в электронном виде, автоматизацию процессов взаимодействия граждан и органов власти, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и переход на принятие управленческих решений, основанных на данных. «В связи с этим начата работа по актуализации стратегических проектов министерства. В 2023 году планируется начать реализацию 31 нового проекта в сфере государственного управления, инвестиционной деятельности, поддержки бизнеса, управления и распоряжения имуществом», – сообщил министр.