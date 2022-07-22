Путин проведет заседание Совбеза России 22 июля 2022 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 22 июля, заседание Совета безопасности РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – рассказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Другие встречи Путина в пятницу, 22 июля, будут непубличными, добавил представитель Кремля.

Напомним, глава государства оперативное проводил заседание Совбеза РФ 15 июля 2022.

Как писал сайт kp.ru, 22 июня 2022 года, российский президент также провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Среди прочего глава государства обсудил с членами Совета безопасности подготовку к проведению единого дня голосования.