Минпромторг поддержал фудшеринг для нуждающихся Фото: Артем КИЛЬКИН

России может появиться программа фудшеринга для нуждающихся граждан. Минпромторг выступает в поддержку такой формы помощи малоимущим гражданам. В последние годы все чаще звучат предложения о помощи продуктами питания нуждающимся гражданам. Обсуждается несколько вариантов: от «продуктовых карточек» до передачи товаров с истекающим сроком годности. Последний вариант один из самых доступных, но в настоящий момент он невыгоден ритейлерам, так как приходится платить НДС, что превышает стоимость утилизации продуктов.

В пресс-службе ведомства отметили, что Минпромторг готов поддержать изменения в законодательство, которые позволят торговым сетям передавать продукты на благотворительность. Но важно понимать, что товар должен быть надлежащего качества.

— Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. Это поможет поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год, — сказали «Известиям» в министерстве.

Сейчас прорабатывается вопрос, как освободить этот вид операций от НДС.

Ежегодно в России образуется до 17 млн тонн пищевых отходов.

Тем временем, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил в беседе с RT о том, что продуктовые карточки могут быть введены в России с целью стимулирования потребления отечественных продуктов, а также в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей.

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