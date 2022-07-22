Песков назвал глупостью обвинения России в связи с задержкой возврата турбины для «Северного потока» Фото: REUTERS

Обвинения в адрес России в том, что она якобы не разрешает ввоз турбины для газопровода «Северный поток», безосновательны и глупы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь любые упреки абсолютно безосновательны – в данном случае это какие-то неправильные источники. Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как напомнил Песков, президент России Владимир Путин в Тегеране заявлял, что на тот момент Москва так и не получила никакой документации по турбине для «Северного потока».

Напомним, турбина Siemens для газопровода «Северный поток» прибыла в Германию из Канады после ремонта, однако «Газпрому» еще не передана. Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Сайт Kp.ru писал, что решение Канады по турбине для трубопровода «Северный поток» стало вынужденным отказом от части антироссийских санкций.