ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего примкнуть к боевикам на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму жителя Сакт-Петербурга, который собирался вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, 35-летний петербуржец планировал пересечь российскую границу через Крым, после чего участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Сообщается, что мужчина поддерживал связь с украинскими боевиками, собираясь присоединиться к ним и участвовать в диверсионно-террористической деятельности против Вооруженных сил Российской Федерации.

«Для реализации своих целей он уволился с работы, приобрел камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки», - заявили в пресс-службе ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 30 и второй части статьи 208 УК РФ «Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании», что предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

На данный момент мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.