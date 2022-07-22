В США объяснили, почему Запад сокращает военную поддержку Украины

В Соединенных Штатах объяснили, почему Запад сокращает военную поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская газета New York Times объяснила причины сокращения военной поддержки Украины со стороны Запада.

Как пишет издание, просьбы о поставках оружия со стороны Киева стали настолько частыми, что западные политики воспринимают их как «нереалистичный фоновый шум».

Помимо этого, Запад обеспокоен неготовностью Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. А некоторые страны, в частности Соединенные Штаты Америки, опасаются истощения собственных запасов вооружения.

Напомним, власти Великобритании намерены в ближайшее время направить Украине новую партию вооружения, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия. Как передает Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Лондон передаст Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников, более 50 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 1,6 тысячи единиц противотанкового вооружения. Отмечается, что общая сумма британской помощи Украине с начала спецоперации составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. На сегодняшний день Великобритания предоставила украинской армии почти семь тысяч единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин, а также обучает украинских военных, отмечается в сообщении.