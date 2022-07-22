В США обеспокоены планами Китая помешать визиту Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

В Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Китай может попытаться объявить бесполетную зону над островом в преддверии возможного визита Пелоси в попытке сорвать поездку, что может еще больше усилить напряженность в регионе», - передает канал.

Собеседник издания считает, что Пекин может ответить, направив истребители дальше в самопровозглашенную зону противовоздушной обороны Тайваня, что в свою очередь может вызвать реакцию как самого Тайваня, так и Вашингтона.

Отмечается, что, согласно данным трех источников, Пелоси собирается совершить поездку на Тайвань в ближайшие недели.

Напомним, накануне Global Times со ссылкой на экспертов заявил, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на возможный визит спикера палаты представителей конгресса США на остров Тайвань, который КНР рассматривает как свою неотъемлемую территорию.