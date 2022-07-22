Песков заявил, что попавшие в список недружественных страны столкнутся с понижением уровня контактов с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны, которые попали в список недружественных России, столкнутся с понижением уровня контактов с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов. А связано с недружественными проявлениями этих государств», – сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, для этих стран могут быть также введены ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Кроме того, возможны и другие последствия, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 22 июля, правительство приняло решение расширить перечень недружественных иностранных государств, добавив в него Грецию, Данию, Хорватию, а также Словению и Словакию. Этим странам будет ограничена возможность нанимать работников в свои посольства, а также консульства и представительства госорганов работников, которые находятся на территории России.