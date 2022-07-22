Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project

Сайт Tor Project разблокирован в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сайт американской организации Tor Project разблокирован в России. Об этом следует из данных Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Предположительно, сайт был удален из реестра ведомства в пятницу, 22 июля. Ресурс доступен для российских пользователей.

Tor Project является разработчиком браузера Tor, обеспечивающего защиту онлайн-приватности пользователя.

В начале июня Роскомнадзор сообщил, что ведомство принимает меры по ограничению доступа к VPN-сервисам. Там объяснили, что, согласно российскому законодательству, такие сервисы признаны угрозой.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что россияне не будут нести ответственность за использование сервисов обхода блокировки сайтов и социальных сетей, даже если такие сервисы будут запрещены.