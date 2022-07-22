Включение стран в список недружественных для России не ограничивает поездки туда Фото: Иван ВИСЛОВ

Включение стран в список недружественных для России государства не накладывает ограничений ни на поездки туда, ни на продажи туров в данные страны. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«С точки зрения сложившейся практики можно сказать, что попадание той или иной страны в недружественный список не накладывает никаких ограничений - ни на поездки туда, ни на продажи туров», - приводит ТАСС слова вице-президента АТОР.

Напомним, в начале марта 2022 года российское правительство составило и утвердило список государств, чьи недружественные действия направлены против нашей страны, а также ее компаний и граждан. В изначальном перечне было 22 государства.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 июля, правительство России приняло решение расширить перечень недружественных иностранных государств, добавив в список Грецию, Данию, Хорватию, а также Словению и Словакию.