Российские военные базы будут размещены в Херсонской области в случае вхождения региона в состав РФ Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские военные базы останутся в Херсонской области в случае ее вхождения в состав России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Они будут здесь дислоцироваться. Если мы станем субъектом РФ, то, как и в других регионах, будут военные части», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в Херсонской области планируется провести осенью 2022 года. По его словам, на территории региона ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался прием документов у жителей на получение российского гражданства.

Подготовка к референдуму о присоединении к России началась в Херсонской области в июне этого года.