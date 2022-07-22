В офисе Зеленского сообщили, что подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

Подписания прямого соглашения по вывозу зерна между Россией и Украиной не будет, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина подпишет договор с Турцией и Организацией объединенных наций, а Россия – зеркальное соглашение с Турцией и ООН.

«Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – написал Подоляк в Twitter.

Как сообщил советник главы офиса президента Украины, соглашение не предполагает сопровождения судов с зерном российскими кораблями. Он также добавил, что проверки судов с зерном будут проводить совместные группы, если такая необходимость возникнет.

Напомним, в пятницу, 22 июля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну.

Как писал сайт kp.ru, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН, а план Организации Объединенных Наций начнет действовать в скором времени.