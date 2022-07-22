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В мире22 июля 2022 11:23

Правительство ФРГ выкупит 30% акций Uniper для спасения компании

Шольц заявил о решении, принятом в условиях финансового кризиса
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что немецкое правительство приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, который был вызван сокращением поставок российского газа.

Шольц сообщил, что акционеры и финское правительство заявили немецким властям о достигнутой договоренности. «Решение заключается в том, что мы приобретаем тридцатипроцентную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», - сообщил глава немецкого правительства на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 22 июля.

Напомним, накануне сразу несколько СМИ сообщили о том, что компания Uniper, которая является крупнейшим импортером российского газа в Германию, планирует вскоре подписать соглашение с немецким правительством о получении финансовой помощи на фоне сокращения поставок российского газа, а взамен власти ФРГ собираются приобрести долю в компании. По данным изданий, Берлин собирается вложить в компанию примерно 5,1 млрд евро, но не более 10 млрд евро.