Херсонская область усилила систему ПВО

Система ПВО улучшена в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион усилил систему ПВО.

- Усилили. Сейчас мы систему (противовоздушной обороны) потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей Херсонской области, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Он пояснил, что мера была принята после участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее Стремоусов сообщил, что российские средства ПВО отразили 12 ракет, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в региональной столице. Он добавил, что попаданий не было, разрушений так же нет. По словам Стремоусова, удары были нанесены из американской РЗСО HIMARS.

До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты готовятся взорвать мост через реку Волчья в Днепропетровской области и обвинить в подрыве переправы России и ДНР. Также, по словам Мизинцева, подразделения украинских военнослужащих разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в многоэтажках в Харькове. Кроме того, он добавил, что во дворах жилых домов Харькова размещены реактивные системы залпового огня и бронетехника.