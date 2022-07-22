Путин провел совещание с членами Совбеза России Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Глава государства обсудил с членами Совбеза России вопросы международной повестки дня. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров доложил президенту о результатах его поездок за границу, сообщается на сайте Кремля.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что другие встречи российского лидера в пятницу, 22 июля, будут непубличными.

Напомним, глава государства оперативное проводил заседание Совбеза РФ 15 июля 2022.