Глава МИД Китая показал главную угрозу миру

В Китае показали главную угрозу миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в социальных сетях показал главную угрозу миру.

Дипломат опубликовал изображение с данными о военных расходах разных стран мира. Согласно ей, Соединенные Штаты Америки лидируют по этому показателю: страна выделила на военные цели 801 миллиард долларов.

Фото: скриншот сайта

- Кто реальная угроза? — подписал изображение Лицзянь.

Ранее представитель китайского внешнеполитического ведомства опубликовал карту мира, на которой было представлено число американских военных баз по всему миру, назвав Соединенные Штаты империей лжи. Он напомнил, что у США 750 военных баз в 80 странах мира, а также 173 тысячи военных в 159 странах. Кроме того, Чжао Лицзянь называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории, а также заявил, что это государства представляет наибольшую угрозу для мира и развития на планете.

До этого Лицзянь заявил, что Китай считает опасными и безответственными действия Соединенных Штатов по усилению кибератак с территории Украины для противодействия России.