"Газпром" подтвердил австрийской OMV поставку около 50% заказанного газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийская нефтегазовая OMV заявила, что концерн «Газпром» подтвердил поставку примерно 50 процентов заказанного на пятницу, 22 июля, газа, что соответствует уровню, установленному до инспекции газопровода «Северный поток».

В компании отметили, что заявленные на вчерашний день, 21 июля, объемы газа поставлены и соответствуют половину объемов, заявленных по контракту. «Также на сегодняшний газовый день "Газпром" подтвердил около 50% нашей заявки (заказа) на этот газовый день. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток - 1"», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в OMV.

Напомним, днем ранее, 21 июля, поставки российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток» вышли на уровень, установленный до остановки трубопровода на плановые профилактические работы. Как сообщалось прокачка голубого топлива достигла 40% от максимальной нагрузки, что соответствует 67 млн кубометров в сутки.