Аналитики оценили последствия падения ключевой ставки до 8% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22 июля Совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 9,5 до 8%. Этот шаг скажется на курсе рубля, национальная валюта должна начать слабеть, а курс доллара – расти, что выравняет ситуацию.

Аналитики объяснили, как решение ЦБ отразится на экономике.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик «Фридом Финанс» уверена, что снижение параметра повлияет на уровень инфляции, он будет падать.

- Теоретически, после очередного снижения ключевой ставки, рубль должен упасть, но, скорее всего, динамика валютных курсов будет зависеть от характера сопроводительных комментариев ЦБ РФ, - говорит эксперт сайту mk.ru.

Она полагает, что курс доллара будет колебаться в пределах 55-59 рублей, а евро - 56-60 рублей.

Отразится решение ЦБ и на процентных ставках по кредитам, они тоже должны снижаться на 0,5-1%.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что снижение ключевой ставки является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности.

- Рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%, - отметил Аксаков.

А вот на мировые цены на нефть это решение никак не повлияет. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович объяснил, что давление на биржи оказывают совсем иные факторы.

- Это санкции и понимание, будет ли заключена новая сделка на месте ОПЕК+, - говорит эксперт RT.