Кремль не знает, с чем связаны сообщения о намерении Приднестровья войти в состав России Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерениях Приднестровья войти в состав России. По его словам, он не знает, с чем связаны эти сообщения.

«Я видел сообщения СМИ, но не знаю, с чем это связано. Я не знаю, с какими процессами это связано. Ничего не могу сказать», – сказал пресс-секретарь российского президента в беседе с журналистами.

Ранее министр иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил журналистам, что Приднестровье сохраняет курс на независимость с последующим присоединением к России. Глава МИД ПМР напомнил, что вхождение в состав РФ было одобрено на референдуме еще в 2006 году.

Как писал сайт kp.ru, накануне в МИД России заявили, что российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровскую Молдавскую республику, неоднократно задерживали в аэропорту Кишинева. Причины задержаний миротворцев молдавской стороны не объяснялись, отметили в ведомстве.