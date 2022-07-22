Шольц заявил, что в Германии достаточно трубопроводов для поставок российского газа

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, оценивая возможность задействования несертифицированного трубопровода "Северный поток 2" для поставок российского газа, отметил, что существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы газа.

"В Германии есть несколько трубопроводов, всегда хватает части их мощности, чтобы были выполнены обязательства РФ по поставкам, идет ли речь о трубопроводе через Украину, Ямал-Европа или "Северный поток 1"... Есть три работающие трубопровода, и никогда не было бы с технической точки зрения сложности выполнить все обязательства России по поставкам", - отметил Шольц в ходе пресс-конференции.

Рассуждая о возобновлении прокачки по "Северному потоку 1" после ремонта, Шольц в очередной раз подчеркнул, что Берлин не считает озвученную "Газпромом" причину для заниженного уровня прокачки (невозврат с ремонта в Канаде турбины Siemens) реальным основанием для данного решения.

Ранее Шольц приветствовал решение властей Канады вернуть турбину для "Северного потока".

Также ранее стало известно, что Шольц считает причины сокращения поставок газа через “Северный поток” политическими.