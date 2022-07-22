Стали известны условия открытия магазинов Mango в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая компания Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанской Mango.

Как передает «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к потенциальной сделке, турецкая компания планирует открывать точки Mango на месте магазинов M&S. Отмечается, что количество этих точек на данный момент не обсуждается, но первая из них возможно появиться в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве.

Издание напоминает напоминает, что у Mango в России было 55 собственных магазинов, а также 53 точки по франшизе. В марте этого года испанский ретейлер остановил продажи в своих магазинах, но не закрывал франчайзинговые площадки, а в июне заявил, что уйдет из России, передав точки франчайзи.

Сообщается, что за месяц Mango планирует уступить 24 магазина, а партнеры смогут продолжать закупать продукцию компании, однако логистикой придется заниматься самостоятельно. Некоторые закрывшиеся в начале марта магазины Mango уже начали работать. Так, открылась точка в московском ТЦ «Кунцево плаза», а магазины в ТЦ «Авиапарк» и «Атриум» должны заработать до конца текущей недели.

Специалисты по недвижимости назвали покупку франшизы Mango хорошим решением для Fiba Retail Group, поскольку бренд M&S ушел из России, оставив площади, необходимые быстро задействовать. Под управлением турецкой компании находилось 48 российских магазинов M&S, из которых 33 в Москве и пять в Санкт-Петербурге.