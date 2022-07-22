Набиуллина предсказала экономике России более длительный и менее глубокий спад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спад в экономике России будет более длительным и, вероятно, менее глубоким, чем это ожидалось ранее, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», – сказала глава Центробанка на пресс-конференции.

Напомним, Центробанк в пятницу, 22 июля, в очередной раз решал судьбу ключевой ставки, и в итоге снова решил ее понизить. Но аналитиков удивили темпы. Многие эксперты считали, что ставку опустят на символические 0,5% или максимум на 1%. Но в ЦБ пошли еще дальше и опустили ставку до 8% годовых. Что это значит и как отразится на российской экономике, разбирался сайт kp.ru.

ЦБ улучшил прогноз по спаду Валового внутреннего продукта (ВВП) в России в 2022 году. Ранее регулятор прогнозировал спад на 8-10%, а теперь ожидается 4-6%.

Как следует из среднесрочного прогноза Центробанка, в четвертом квартале этого года снижение в российской экономике составит 8,5-12%, что лучше апрельских ожиданий регулятора по спаду, которые были на уровне в 12,5-16,5%.