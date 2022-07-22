Власти Испании разработают план экспорта газа в Европу Фото: Евгения ГУСЕВА

На ближайшем заседании министров энергетики Европейского союза представитель Испании собирается предложить план по поставкам газа в Европу с помощью двух трубопроводов через Пиренеи для того, чтобы избежать необходимости сократить потребление газа.

Как передает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании, страна «предлагает экспортировать 6,7 тераватт-часов газа в месяц (69,3 тысячи кубометров), что в три раза превышает средний показатель за последние пять лет, который Брюссель берет за основу для установления сокращения спроса на 15%».

Еврокомиссия ранее, 20 июля, предложила новый план по сокращению спроса на газ, предложив ввести поначалу добровольных целей для всех государств-членов Европейского союза снизить спрос на голубое топливо на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров газа.

В Испании заявляют, что простое сокращение не станет эффективным способом борьбы с энергетическим кризисом. Так, министр экологического перехода Испании Тереса Рибера в минувшую среду, 20 июля, заявил, что для страны подобные решения будут серьезным сокращением конкурентоспособности промышленности.