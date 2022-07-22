Украина подписала свою часть сделки по зерну с Турцией и ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина подписала свою часть соглашения по вывозу зерна из портов Черного моря с Турцией и Организацией объединенных наций.

По информации «Страна.ua», от Киева договор подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Подпись со стороны Анкары поставил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, от ООН – генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Как уточняется в сообщении, соглашение подразумевает, что контроль портов Одессы, Черноморска и Южного остается за Украиной.

Напомним, ранее в офисе Зеленского сообщили, что подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет.

В пятницу, 22 июля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.