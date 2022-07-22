Супруга Байдена поблагодарила мужчину после оскорблений в адрес мужа

Джо Байден Фото: REUTERS

В США прохожий выкрикнул супруге президента Соединенных Штатов Джилл Байден, что ее муж является худшим президентом в мире, и потребовал от американского лидера вернуть жителям страны деньги за бензин, на что первая леди улыбнулась и поблагодарила его.

Инцидент произошел в ходе визита Джилл Байден в Нью-Хевен, штат Коннектикут, в рамках программы поддержки учебных программ, которые финансируются президентской администрацией.

Напомним, Байден 8 марта текущего года объявил о запрете на импорт энергоносителей из РФ, цены на бензин выросли до рекордных значений. Подорожание глава американской администрации связал с ситуацией на Украине. Кроме всего, высокий уровень инфляции в США он также назвал "путинским подорожанием".

При этом американские пользователи соцсети Twitter оценили ответ российского лидера Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах. Напомним, Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет".