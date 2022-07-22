Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке для Центробанка РФ нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что «Красных линий» по ключевой ставке для регулятора не существует, а траектория будет завесить от возвращения инфляции к цели в 2024 году.

По ее словам, «на среднесрочном горизонте» остается «потенциал для дальнейшего снижения ставки». Набиуллина отметила, что далее «все будет зависеть от поступающих данных», а также от того траектории, необходимой для возвращения инфляции к цели в 2024 году

«Ситуация неопределенна, много разнонаправленных чередующихся факторов, поэтому мы будем настраивать денежно-кредитную политику так, чтобы к 2024 году вернуться к 4%, но конечно будем реагировать на всю поступающую информацию, на формирующиеся тенденции», - заявила глава регулятора.

Набиуллина также сообщила, что совет директоров в ходе заседания в пятницу, 22 июля, выбирал новый уровень ключевой ставки между 8%, 8,5% и 9%. Как писал сайт kp.ru, Центробанк РФ опустил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 8%.