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Экономика22 июля 2022 12:58

Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке для Центробанка РФ нет

Глава регулятора заявила, что остается "потенциал" для дальнейшего снижения ставки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке для Центробанка РФ нет

Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке для Центробанка РФ нет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что «Красных линий» по ключевой ставке для регулятора не существует, а траектория будет завесить от возвращения инфляции к цели в 2024 году.

По ее словам, «на среднесрочном горизонте» остается «потенциал для дальнейшего снижения ставки». Набиуллина отметила, что далее «все будет зависеть от поступающих данных», а также от того траектории, необходимой для возвращения инфляции к цели в 2024 году

«Ситуация неопределенна, много разнонаправленных чередующихся факторов, поэтому мы будем настраивать денежно-кредитную политику так, чтобы к 2024 году вернуться к 4%, но конечно будем реагировать на всю поступающую информацию, на формирующиеся тенденции», - заявила глава регулятора.

Набиуллина также сообщила, что совет директоров в ходе заседания в пятницу, 22 июля, выбирал новый уровень ключевой ставки между 8%, 8,5% и 9%. Как писал сайт kp.ru, Центробанк РФ опустил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 8%.