Центробанк РФ продлит ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре 2022

Эльвира Набиуллина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре текущего года Центральный банк РФ продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты в российских банках. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

Напомним, на сегодняшний день ограничение действуют до 9 сентября текущего года.

«К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем, решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию в наличной валюты остаются в силе», - заявила руководитель Центробанка РФ.

При этом Набиуллина отметила, что даже при самых жестких сценариях обращение наличных долларов в России сохранится. «Даже в самом таком апокалиптическом, если можно сказать, сценарии наличные доллары в стране будут обращаться», - сказал она, указав на то, что согласно последним оценкам, на руках у россиян наличной иностранной валюты, долларов и евро, примерно 85 млрд долларов.