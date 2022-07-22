Шойгу назвал присутствие американских войск в Сирии нарушением международных норм Фото: Минобороны России

Пребывание Вооруженных сил Соединенных Штатов в Сирии нарушает международные нормы, считает министр обороны России Сергей Шойгу.

«Глава военного ведомства обратил внимание на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких, как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований», – сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ходе разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром глава российского оборонного ведомства отметил незаконность односторонних санкций, принятых Вашингтоном против Дамаска. По мнению Шойгу, эти ограничения усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. Кроме того, отметил глава Минобороны, американские военные захватили и удерживают контроль над районами арабской республики, незаконно добывая там углеводороды.

Министр добавил, что необходимо поддерживать режим прекращения огня в Сирии.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 22 июля, Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну.