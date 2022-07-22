Набиуллина заявила, что в России нет системных проблем из-за ухода некоторых брендов

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России фиксирует исчезновение некоторых брендов и товаров в РФ, но на их место приходят заменители, системных проблем здесь нет, заявила сегодня, 22 июля, глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Относительно возможного дефицита товаров. Да, конечно, ряд товаров исчезли с нашего рынка, бренды уходили и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах. Этот процесс будет длиться и дальше, но какой-то системной проблемы мы в настоящее время не видим здесь", - отметила она.

Ранее сообщалось, что иностранные бренды пытаются обойти санкции, чтобы сохранить бизнес в России. Эксперты торговой недвижимости рассказали kp.ru, что не ведется расторжение долгосрочных контрактов.

Также ранее россияне рассказали, по каким из ушедших компаний будут скучать.