Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика22 июля 2022 13:23

Набиуллина заявила, что в России нет системных проблем из-за ухода некоторых брендов

На место ушедших компаний “приходят заменители”, отметила глава ЦБ РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России фиксирует исчезновение некоторых брендов и товаров в РФ, но на их место приходят заменители, системных проблем здесь нет, заявила сегодня, 22 июля, глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Относительно возможного дефицита товаров. Да, конечно, ряд товаров исчезли с нашего рынка, бренды уходили и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах. Этот процесс будет длиться и дальше, но какой-то системной проблемы мы в настоящее время не видим здесь", - отметила она.

Ранее сообщалось, что иностранные бренды пытаются обойти санкции, чтобы сохранить бизнес в России. Эксперты торговой недвижимости рассказали kp.ru, что не ведется расторжение долгосрочных контрактов.

Также ранее россияне рассказали, по каким из ушедших компаний будут скучать.