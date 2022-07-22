Жителя Омска осудят за то, что он едва не пристрелил гулявших детей

Мужчина трижды выстрелил в окно из винтовки. Фото: Анжелика Безьянова

Прокуратура Омской области сообщила, что к концу близится судебное разбирательство в деле омского стрелка. 18-летний обвиняемый 25 июня прошлого года начал палить из винтовки. Из окна собственной квартиры он целился в шумных прохожих, которые, видимо, ему помешали, а на деле попал в двух девочек 11-ти и 15-ти лет. Дети получили травмы, но остались живы.

Инцидент произошел в одном из дворов Ленинского округа города Омска. Услышав громкий шум, молодой человек не нашел лучшего выхода, чем достать из шкафа пневматическую винтовку. Из ружья молодой человек выстрелил трижды, в результате чего ранения легкой и средней тяжести получили девочки, гулявшие поблизости. При этом вину свою фигурант признал только частично, ссылаясь на то, что не собирался никого изувечить – хотел только припугнуть.

Сейчас мужчину обвиняют по статье «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», за которые его могут лишить свободы на три с половиной года. 25 июля обвиняемому дадут последнее слово, а после суд удалится для принятия решения по этому делу, пишет город gorod55.ru.