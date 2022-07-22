Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 12,3% Фото: Shutterstock

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа в России снизился до 12,3 процента. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф, где также сообщается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 93,5 миллиона раз.

«Коллективный иммунитет - 12,3 процента. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 547 199 раз, двумя - 88 964 088», - говорится в заявлении портала, а неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составлял 14,3%.

Напомним, за прошедшие сутки в России было выявлено 6 659 новых случаев заражения коронавирусом. Как писал сайт kp.ru, согласно данным Оперативного штаба, подтвержден 41 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 4 687 человек, что на 3,5%, чем днем ранее. Количество госпитализаций наоборот уменьшилось. Согласно приведенным данным, прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 167 человек, а это на 2,3% меньше, чем днем ранее.