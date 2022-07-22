В МИДе допустили, что целесообразность участия России в Арктическом совете могут пересмотреть

Финляндия. 11-я министерская встреча Арктического совета в "Лаппи Арена". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Работа Арктического совета (международная организация, в которую входят восемь приарктических стран) фактически приостановлена. Реализация поручений, которые были даны на последней министерской встрече в Рейкьявике в 2021 году, выглядит туманной. Об этом говорили на экспертном круглом столе Arctic Sessions с участием представителей России, Китая, Индии и Финляндии.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов отметил, что за 25 лет существования Арктического совета бойкотирование его работы происходит впервые, хотя государства в него входящие участвовали в многочисленных военных интервенциях в разных частях света.

- Будущее Арктического совета зависит от самих стран-членов, от того, каких решений для обеспечения своих интересов в высоких широтах они будут придерживаться. Если Арктический совет не будет соответствовать национальным интересам России так, как они изложены в Стратегии развития АЗРФ до 2035 года, то мы столкнемся с необходимостью оценить целесообразность и полезность этого формата, - сказал Корчунов.

В свою очередь председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин отметил самодостаточность России в вопросах, связанных с развитием арктических территорий.

- Русские живут на арктических территориях 500 лет, и никуда уходить не собираются, - сказал он.

Профессор Шанхайского университета международных исследований Ян Чен обратил внимание на милитаризацию отношений между арктическими державами, имея в виду в первую очередь предполагаемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он также отметил, что Китай, не будучи арктической державой, не претендует на исключительные права в этом регионе, но считает разумным, что с его требованиями должно считаться.

К слову, Индия также приняла собственную Арктическую политику, что доказывает значимость региона для глобальной безопасности.

Участники круглого стола отметили, что возможность международного сотрудничества в рамках Арктического совета еще сохраняется, особенно по существенным вопросам экологической и климатической повестки.