Слуцкий считает, что Евросоюз может добиться санкциями усиления эффекта бумеранга

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев, ТАСС

Евросоюз может добиться санкциями усиления эффекта бумеранга в отношении своих граждан и экономики европейских государств, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, ограничения, которые вводит Брюссель, становятся все более смехотворными.

"Еврочиновники стали заложниками своей русофобской политики и теперь просто бегут по кругу. Единственное, чего они могут добиться, - это усиления эффекта бумеранга в отношении своих граждан и экономики европейских государств", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в седьмой пакет санкций “Сбербанк” и фонд “Русский мир”. Также новый список ограничений включает, в том числе, санкции против актеров Безрукова и Машкова.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июля 2022 года можно прочитать здесь.