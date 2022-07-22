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Происшествия22 июля 2022 13:51

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИББД имущество на 130 миллионов рублей

Подозреваемый не смог доказать законность средств, на которые приобретались дома за границей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИББД имущество на 130 миллионов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИББД имущество на 130 миллионов рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России направила в Лефортовский районный суд Москвы иск об изъятии имущества у бывшего инспектора столичной ГИББД Сергея Кузнецова.

«Сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в ОАЭ и Болгарии, и автотранспортное средство». При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», – сказано на сайте Генпрокуратуры.

По информаии ведомства, стоимость приобретенного имущества составляет около 130 миллионов рублей. Правоохранители также обнаружили в банковских сейфах экс-сотрудника ГИБДД более 23 тысяч евро, 60 тысяч долларов и более 48 миллионов рублей. Законность их происхождения также не подтверждена, отмечается в сообщении. Подозреваемому запрещено совершать любые регистрационные действия в отношении указанного имущества добавили в Генпрокуратуре.