Набиуллина предупредила о росте мировых цен при введении Западом ограничений на стоимость российской нефти

Набиуллина предупредила о росте мировых цен при введении Западом потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что возможное введение западными странами потолка цен на экспорт российской нефти приведет к росту мировых цен.

«Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Если … это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен», - заявила регулятора, комментируя возможное введение потолка цен на экспорт российской нефти.

Напомним, ранее заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо заявил, что договоренность о пределе цен на российскую нефть может быть достигнута к декабрю ткущего года, отметив также, что к этому времени Европейский союз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с черным золотом из России.

Как писал сайт kp.ru, накануне министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду, что Китай и Индия будут заинтересованы во введении «потолка» цен на российскую нефть, указав на то, что это позволит уменьшить стоимость закупаемых ими энергоресурсов.