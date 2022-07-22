Президент Хорватии признал недружественный характер отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что отношения с Россией действительно имеют характер недружественных. По словам политика это вызывает обеспокоенность.

«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное. Надеюсь, что не разовьется», – сказал президент Хорватии журналистам.

Как заявил Миланович, Загреб не участвует в этом процессе «настолько активно, как некоторые другие государства».

Напомним, в пятницу, 22 июля, правительство России расширило перечень недружественных государств, добавив в него среди прочих Хорватию

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон заявил, что Хорватия и Словения подвели отношения с Москвой к «точке замерзания».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала издевательским отказ Хорватии в гуманитарном рейсе для российских дипломатов.