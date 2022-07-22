NBC: житель Калифорнии одновременно заболел коронавирусом и оспой обезьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель штата Калифорния в США одновременно заразился коронавирусной инфекцией и оспой обезьян, сообщает телеканал NBC.

Как уточняет канал, Митчо Томпсон из городка Себастопол рассказал телеканалу, что в конце июня этого года получил положительный результат теста на коронавирус, а вскоре после этого увидел красные пятна у себя на спине, ногах, руках и шее.

"Врач был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян и что у меня было и то и другое", - отметил Томпсон.

При этом профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу допустил, что человек и правда может заболеть сразу и оспой обезьян, и коронавирусом. Но, как считает ученый, это будет "невероятным невезением", поскольку вирусы очень разные.

Ранее сообщалось, что оспой обезьян впервые в мире заболел ребенок. Это произошло в Нидерландах.