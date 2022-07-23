Умер Дмитрий Коноплев, глава тульского КБП имени Шипунова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Тульской области сообщило, что скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев.

"Дмитрий Владимирович был выдающимся руководителем, талантливым организатором. Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли", - приводит слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина пресс-служба областного правительства.

Фото: правительство Тульской области

АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) — российское проектно-конструкторское бюро, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, расположено в городе Тула, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения.