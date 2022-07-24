Британия увеличила число полетов самолетов-разведчиков у границ России

Самолеты-разведчики Британии стали чаще летать у границ России после начала спецоперации на Украине Фото: Влад КОМЯКОВ

Военно-воздушные силы Британии нарастили количество полетов самолетов-разведчиков у границ России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание UK Defence Journal со ссылкой на данные британского Минобороны.

Так, если с декабря 2021 года по февраль 2022-го совершено 27 вылетов, то в марте-мае – уже 44. При этом пик пришелся на март, когда суммарное количество таких полетов достигло 18.

Как ранее писал сайт kp.ru, один из хакеров группы RaHDIt заявил, что разведка Соединенных Штатов передает украинским коллегам спутниковые снимки территории России, на основании которых потом наносятся удары по населенным пунктам в российских регионах.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", - утверждает хакер.