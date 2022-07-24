"Коммунисты России" предложили запретить продажу западного алкоголя

Сергей Малинкович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выступил с инициативой запретить продажу западного алкоголя в стране. Его слова приводит РИА Новости.

"Все вина западные надо запретить. Их не должно быть", - подчеркнул политик.

Также лидер "Коммунистов России" выступил за запрет реализации пива и отпуска спиртного лицам моложе 21 года.

Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что без принятия адекватных мер со стороны европейских чиновников, направленных на борьбу против растущей инфляции, единственным выходом странам Евросоюза останется употребление алкоголя или психотропных веществ.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич объяснил, чем чреват полный запрет на продажу алкоголя. По его словам, такая жесткая мера приведет к увеличению оборота суррогатного спиртного.