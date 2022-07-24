NYT: действия Эрдогана в отношении России "сводят с ума" администрацию Байдена

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит внешнюю политику, которая противоречит антироссийской позиции Запада, что "сводит с ума" администрацию лидера Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом пишет обозреватель The New York Times Майкл Кроули.

В качестве примера в публикации приводится встреча Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и главой Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеране.

"Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России", - говорится в публикации.

Американский журналист уточнил, что это не единственное спорное действие турецкого лидера. В частности, он напомнил про угрозы Эрдогана наложить вето на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если его требования не будут выполнены.

Президент Турции стал "головной болью" для Джозефа Байдена, заключил обозреватель.

Как ранее писал сайт kp.ru, Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Тегеране продуктивными и содержательными. Эрдоган также выразил надежду на продолжение сотрудничества в вопросе природного газа, а также сообщил, что обсудили с Путиным и взаимодействие по самолетам-амфибиям, предназначенными для борьбы с лесными пожарами.