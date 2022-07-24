Правительство России расширило перечень недружественных стран

Правительство России увеличило число недружественных государств и территорий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России дополнило список недружественных стран и территорий. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

"В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ", - говорится в тексте сообщения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что страны, которые попали в список недружественных России, столкнутся с понижением уровня контактов с Москвой. По словам Пескова, для этих стран могут быть также введены ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.