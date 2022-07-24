Лукашенко уверен, что саммит ШОС поможет решению международных проблем

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что запланированный на сентябрь саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет решению международных проблем. Об этом глава республики заявил в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, которому исполнилось 65 лет.

Президент Белоруссии считает, что мероприятие будет способствовать обеспечению мира в регионе.

"Убежден, предстоящий в сентябре в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества под вашим председательством будет содействовать решению острых международных проблем и обеспечению мира в регионе", - подчеркнул Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году на саммите в узбекистанском Самарканде.

Напомним, Владимир Норов также проинформировал, что Беларуссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, если будет принято общее решение, то на саммите ШОС в Самарканде может начаться процедура по приему Беларуси в организацию.